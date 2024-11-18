Форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» пройдет в столице на следующей неделе. Регистрация на мероприятие уже стартовала, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках форума будет проходить деловая программа. Также организуют выставку-ярмарку. На ней можно будет ознакомиться с продукцией примерно сорока подмосковных предпринимателей.

«Скоро наступят новогодние праздники, поэтому тематика предстоящего форума будет соответствующей», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в общей сложности такие форумы собрали свыше пятидесяти тысяч гостей. В выставках приняли участие три сотни предпринимателей, которые реализовали более десяти тысяч товаров.