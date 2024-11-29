Форум молодых педагогов прошел в Подмосковье

Традиционный форум молодых педагогов «Я — педагог Подмосковья» провели в регионе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Форум провели на базе парка-отеля «Сосновый бор» и школы №4 Орехово-Зуево. В рамках церемонии открытия объявили победителей конкурса «Педагогический дебют».

В общей сложности, в форуме за три дня приняли участие две с половиной сотни человек. Для них были организованы мастер-классы, открытые уроки, тренинги, обсуждения.