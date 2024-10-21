Седьмой форум «Отец. Отцовство. Отечество» прошел в Подмосковье. Его провели Общественная палата региона и движение «Отцы Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие посвящено традиционным семейным ценностям. Его открыл концерт, в рамках которого вручили премию «Отец Подмосковья» и наградили победителя конкурса видеороликов «Российские ценности».

На форуме работало несколько тематических площадок. В обсуждениях принимали участие члены ОПМО, представители советов отцов при школах региона, представители религиозных конфессий и эксперты.

В завершение была презентована книга «Мамины сказки» зампреда комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей ОПМО Марины Кондратович.