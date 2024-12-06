Третий Межрегиональный гражданско-патриотический форум «Патриот — это я!» прошел в Подмосковье. Организатором мероприятия традиционно выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Хочется всем вам передать теплые слова от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и сказать, что вы самые классные, самые дружные, мы вами гордимся!» - обратилась к участникам форума глава министерства Екатерина Швелидзе.

В этом году в мероприятии приняли участие около тысячи человек. В их число вошли представители не только Подмосковья, но и других регионов России, а также Белоруссии и Абхазии.

Для гостей организовали двухдневную экскурсионную программу, а сегодня провели встречи с интересными спикерами и представили интерактивную выставку на тему патриотического воспитания. В экспозиции были представлены стенды региональных отделений «Юнармии», «Движения Первых», ВСКС, центр «Авангард», «Волонтеров Подмосковья» и т. д.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Также Екатерина Швелидзе вручила награды участникам волонтерских и патриотических объединений Подмосковья. Помимо этого, были подведены итоги восьмого Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». В церемонии награждения приняли участие представители 24 регионов России — 36 победителей. Форум завершился итоговым совещанием регионального штаба «ЮНАРМИИ».