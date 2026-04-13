Гаджеты в жизни детей: рекомендации офтальмологов НИКИ детства

В современном мире цифровые устройства прочно вошли в повседневную жизнь, в том числе и в жизнь детей. Однако специалисты Научно‐исследовательского клинического института (НИКИ) детства фиксируют тревожную тенденцию: все чаще к врачам обращаются родители с жалобами на проблемы со зрением у детей, спровоцированные чрезмерным увлечением смартфонами и планшетами. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Среди наиболее распространенных нарушений — «синдром сухого глаза», при котором ребенок ощущает дискомфорт, будто в глаза попал песок, и ложная близорукость. Во втором случае из‐за длительного напряжения глазных мышц временно ухудшается способность четко видеть предметы на расстоянии.

Офтальмологи института подчеркивают: крайне важно учитывать возрастные ограничения на использование гаджетов. Для самых маленьких правила максимально строгие — детям до 2 лет цифровые устройства противопоказаны вовсе. В возрасте от 3 до 5 лет допустимо проводить перед экраном не более 15 мин. в сутки. Школьникам разрешается пользоваться гаджетами до 1,5–2 ч. в день, но с обязательным соблюдением режима перерывов.

Врач‐офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько обращает внимание на ключевые факторы, влияющие на здоровье глаз:

дистанция: расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 30–40 см. Постоянная фиксация взгляда на близком расстоянии провоцирует перенапряжение глазных мышц, что повышает риск развития близорукости и вызывает сухость глаз.

освещение: неблагоприятным фактором становится резкий контраст между ярким экраном и темным окружением. Такая ситуация заставляет глаза работать с повышенной нагрузкой, что может привести к рези, покраснению и даже головным болям.

Для профилактики офтальмологических проблем специалисты рекомендуют придерживаться правила «20‐20‐20». Оно предельно просто: каждые 20 мин. взаимодействия с экраном нужно делать паузу на 20 сек. и фокусировать взгляд на объекте, расположенном примерно в 6 м от ребенка. Это помогает расслабить глазные мышцы и снизить нагрузку.

Не менее важно разнообразить досуг ребенка, направив его интерес в продуктивное русло. Вместо бесконечного скроллинга ленты соцсетей предложите ему активные игры и прогулки на свежем воздухе, спортивные занятия, творческие хобби, настольные игры, развивающие логику и коммуникативные навыки.

Родителям стоит насторожиться и записаться на консультацию к офтальмологу, если они замечают у ребенка следующие признаки: частое трение глаз, прищуривание при взгляде на удаленные объекты, привычка слишком близко подносить книгу или гаджет к лицу во время чтения или игры. Ранняя диагностика и коррекция помогут предотвратить развитие серьезных проблем со зрением.

