Настю Каменских внесли в базу «Миротворец»

В карточке певицы на сайте указано, что причиной этого стало «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в республике».

Накануне Каменских объяснила, почему решила вернуться к выступлениям и общению на русском языке. По ее словам, после перехода на украинский язык она столкнулась с проблемами со здоровьем. Также Настя заявила, что больше не поддерживает происходящее на Украине и не хочет демонстрировать патриотизм через язык, отметив, что говорит на русском с детства.

Ранее сообщалось, что на Украине потребовали наказать рэпера Потапа за продвижение русского языка.

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