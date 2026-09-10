По оценке эксперта, западные страны и Евросоюз больше не планируют поставлять Киеву вооружение для ПВО, поскольку такие поставки не дают нужного военного эффекта. На харьковском направлении у ВСУ, как отметил эксперт, явно обозначилась серьезная проблема.

Иванников подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ не справляется со служебными обязанностями, не контролирует армию и не пользуется уважением, чем заметно отличается от своего предшественника. Совокупность этих факторов, по словам эксперта, свидетельствует о том, что киевский режим рушится ежедневно и стремительно. Иванников уверен: в ближайшие полгода в специальной военной операции произойдет коренной перелом.

«Столица Украины переезжает во Львов, решение уже принято в Офисе Зеленского. Поэтому проводятся действия, направленные на вывоз всего самого ценного из Киева во Львов. Западная Украина становится столицей нацистского режима, а Киев готовят в качестве прифронтового региона», — отметил эксперт.

Эксперт также спрогнозировал, что российские силы разорвут линию боевого соприкосновения и выйдут на линию Днепра. Комментируя прогноз Александра Дугина о взятии Киева, Иванников назвал вполне реальным осуществить это к новому году.

«При нынешнем положении дел у киевского режима нет возможности удержаться. Зеленский — наемный работник, который озвучивает все пожелания западных лидеров и будет делать всегда ровно то, что ему положено делать по команде свыше, поступающей от Мерца, Макрона и нового премьера Великобритании. Зеленский — не самостоятельный персонаж, он делает свою работу так, как умеет», — рассказал ВФокусе Mail подполковник запаса МВД Олег Иванников.

Ранее сообщалось, что бывший разведчик США сделал необычное предупреждение для Украины.