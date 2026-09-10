«Собака голодает на Рублевке»: хаски Ася оказалась в центре скандала между Романом и Еленой Товстиками

Вокруг собаки по кличке Ася, принадлежащей семье бизнесмена Романа Товстика, разгорелся скандал, пишет StarHit. Елена Товстик уехала на Кипр, оставив хаски на Рублевке.

Бывшая подруга Елены — Мария Эстер-Трубицына, заявила, что собака страдает без еды и воды, и узнала о ее судьбе от соседей. Экс-супруг Елены — Роман, хотел бы забрать питомца, но не может этого сделать из-за российских законов — у него нет документов на животное.

«То, что Лена не хочет отдать ее мне, абсолютный сюр и абсурд. Она, как только увидит, что я чего-то хочу, сразу делает мне назло», — сказал 51-летний бизнесмен.

Одна из дочерей Романа и Елены сильно привязана к Асе, поэтому Товстик оставил собаку первой семье. По его словам, водители гуляли с псом, кормили и заботились о нем, а дети приезжали и играли с Асей.

На обвинения отреагировала сама Елена. Она утверждает, что с Асей все в порядке, а слухи о ее ужасном состоянии — неправда. Она обвинила бывшего мужа и его нынешнюю избранницу Полину Диброву в травле.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва требует от Елены Товстик ₽5 млн через суд.