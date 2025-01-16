Гастрономический праздник «Русский холодец» в 12-й раз пройдет в Подмосковье

Традиционный гастрономический фестиваль «Русский холодец» в 12-й раз пройдет в Подмосковье на территории парка «Меленки» Павловского Посада, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году праздник проведут в День студента, и он будет посвящен теме университетов.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы и состязания. К примеру, можно будет поучаствовать в поедании холодца на скорость или приготовлении холодца по авторским рецептам. Также гостям предложат сочинить стихотворение о блюде дня.

Мероприятие проводится с 2014 года. Вход на него свободный. Возрастных ограничений нет.