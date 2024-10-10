Газовые участковые до конца месяца проведут более 150 встреч с жителями Подмосковья

Газовые участковые до конца этого месяца планируют провести более 150 встреч с жителями Подмосковья, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Службу газовых участковых создали в АО «Мособлгаз» в марте. С начала работы специалисты провели более тысячи встреч с жителями региона. В их рамках гражданам рассказывают о работе газовых приборов и техобслуживании оборудования.

График встреч специалистов на октябрь доступен на сайте предприятия. Там же можно подать заявку на встречу с газовым участковым.