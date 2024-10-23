Гендиректора автосалона в Балашихе задержали за мошенничество на несколько миллионов рублей

В Балашихе задержали руководителя одного из автомобильных салонов по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, местный житель обратился в автосалон, чтобы приобрести автомобиль. Он внес предоплату в размере миллиона рублей, однако так и не получил ни машину, ни деньги. Тогда мужчина обратился в полицию.

Правоохранители задержали гендиректора организации. Выяснилось, что ранее он совершил еще два аналогичных преступления с суммой ущерба более 3,4 миллиона рублей.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.