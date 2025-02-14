Гигантскую сосну из Серпухова признали памятником живой природы

Гигантская сосна из Серпухова была признана памятником живой природы. Ее включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Дерево растет на территории заказника «Городской бор». Комиссия программы «Деревья — памятники живой природы» провела дендрохронологическую экспертизу, по итогам которой был выдан официальный сертификат.

В частности специалисты выехали на место произрастания дерева и провели его полный осмотр. Они замерили высоту сосны, диаметр ствола, возраст и вид дерева.