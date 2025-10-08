Гимнастка из Подольска получила бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях
Фото: [t.me/podolskadm]
Гимнастка из Подольска Милана Гайдукова получила бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу». 13-летняя спортсменка выступила в составе сборной Подмосковья.
До этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что самбисты из Подмосковья получили три золотые медали на первенстве мира.
В соревнованиях «Путь к Олимпу» приняли участие более 100 спортсменов со всей России. В результате подольская гимнастка завоевала бронзу.
