Гимнастка из Подольска получила бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях

Гимнастка из Подольска Милана Гайдукова получила бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях «Путь к Олимпу». 13-летняя спортсменка выступила в составе сборной Подмосковья.

До этого в Министерстве физической культуры и спорта Московской области сообщили, что самбисты из Подмосковья получили три золотые медали на первенстве мира.

В соревнованиях «Путь к Олимпу» приняли участие более 100 спортсменов со всей России. В результате подольская гимнастка завоевала бронзу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе завершился летний спортивный сезон.