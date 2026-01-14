Глава Дмитрова вручил многодетным семьям округа свидетельства на улучшение жилищных условий

Глава Дмитрова Михаил Шувалов вручил свидетельства многодетным семьям Ворониных, Цакоевых и Фурсовых свидетельства на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий.

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», которая реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Программа стартовала в 2010 году. В ее рамках в Дмитрове поддержку получили 165 семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил многодетные семьи области с Днем матери и вручил им награды.