Глава Долгопрудного встретился с участниками и ветеранами СВО

Глава Долгопрудного Олег Сотник провел встречу с ветеранами и действующими участниками специальной военной операции. Мероприятие прошло в Центре поддержки участников СВО и их семей.

Участниками встречи стали четыре бойца, а также представители администрации, городского Совета депутатов, фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Долгопрудного.

Один из военнослужащих обратился с просьбой помочь с покупкой противодроновых средств и дизельных генераторов. Еще один участник встречи попросил помочь с организацией мероприятий в рамках патриотического воспитания и популяризации спорта среди молодежи. Кроме того, было озвучено предложение о создании в Долгопрудненском историко-художественном музее экспозиции на тему СВО. Все обращения взяли в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки, которые могут получить бойцы СВО в регионе.