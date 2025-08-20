Глава Химок Елена Землякова приняла участие в выездной администрации по вопросам образования. В ее рамках жители смогли задать интересующие их вопросы о внеурочной деятельности, образовательных программах, кружках и секциях, льготах.

Одна из жительниц задала вопрос о льготах в сфере образования и спорта для детей участников специальной военной операции. Ей подробно разъяснили информацию.

«Мне подробно объяснили, что нужно сделать, куда нужно зайти и как записаться. Был открытый разговор. Я очень довольна», — рассказала женщина.

По словам Земляковой, в числе льгот — внеочередное зачисление в школу, бесплатное горячее питание, освобождение от платы за детсад, бесплатные занятия в муниципальных спортивных школах и т. д.

