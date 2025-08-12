Губернатор Воробьев рассказал о строительстве нового корпуса гимназии в Дзержинском

В День знаний в Дзержинском откроется новый корпус гимназии № 5, рассчитанный на 1,2 тыс. мест, в нем разместят школу и детский сад. Строительство нового здания на улице Угрешской было приостановлено из-за финансовых трудностей подрядчика, в 2024-м работы возобновили — на объекте работают в две смены более 400 человек, они устанавливают новую мебель, оборудуют пищеблок и не только. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проконтролировал ход работ и пообщался со строителями и педагогами.

«Наша задача – достроить к 1 сентября эту большую школу, которой коллектив педагогов и дети уже дали название – "Успех". Это 7-этажное образовательное учреждение. Здесь уже все готово, хочу пожелать учителям и детям успешного обучения в этой гимназии. А старую школу мы начинаем капитально ремонтировать по президентскому проекту. В следующем учебном году она также будет радовать глаз», — сказал губернатор.

Гимназия является лидером образования в городском округе Люберцы и входит в число лучших школ Подмосковья, это федеральная инновационная площадка Института изучения детства, семьи и воспитания и опорная школа регионального проекта «Единая модель профориентации». С нового учебного года здесь будут учиться дети, которые обучались в старом корпусе на улице Томилинской (его закроют на капитальный ремонт). Помимо этого, корпус позволит разгрузить и ближайшие школы.

В рамках проекта «Школа полного дня» здесь запустят математические классы, кружки дополнительного образования, в том числе и предпрофессиональной подготовки — для будущих учителей, воспитателей, медиков, инженеров, предпринимателей, агрономов. Среди партнеров учреждения — Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Российский национальный исследовательский медицинский университет (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова, Государственный университет просвещения (ГУП) и другие. Помимо этого, на базе историко-патриотических клубов «Лад» и «Искорка» здесь создали ресурсный центр «Наследие».

Директор гимназии № 5 Наталья Викулова уточнила, что в гимназии есть блок дополнительного образования, читальный зал с ИТ-зоной, актовый зал, комфортное обеденное помещение, современные учебные кабинеты. Старое здание закроется на капремонт на год — до 1 сентября 2026 года.

В работе со школьниками задействуют высокопрофессиональный коллектив педагогов, большинство из учителей имеют высшую и первую квалификационные категории. Об уровне образования свидетельствуют успехи гимназистов — в прошлом учебном году 18 учеников стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, еще двое — выступили на заключительном этапе.

В 2025-м в школы округа пойдут более 59 тыс. детей, свыше 6,1 тыс. — в первый раз. Здесь действуют 28 муниципальных общеобразовательных учреждений. В этом году также откроют детский сад на 75 мест в ЖК «Гоголь парк» и школу на 1500 мест в ЖК «Жулебино парк».

