Глава Химок поздравила курсантов Академии гражданской защиты МЧС России в преддверии Дня Победы

Глава городского округа Химки Елена Землякова поздравила курсантов Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика в преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и возложила цветы к мемориальному комплексу «Связь времен». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Здесь обучаются и преподают люди, которые выбрали профессию по зову сердца, следуя неизменному девизу МЧС — предотвращение, спасение, помощь! Здесь воспитывают будущих героев, чья миссия — самоотверженно защищать, оказывать помощь людям в самых сложных, чрезвычайных ситуациях, порой, и ценой собственной жизни», — обратилась к преподавателям и курсантам Елена Землякова.

В мероприятии приняли участие начальник академии генерал-лейтенант Виктор Панченков, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны генерал-полковник Шамсутдин Дагиров. Кроме того, участником стал первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Сергей Шляков.

В рамках праздничных мероприятий провели посадку деревьев на аллее Победы. Курсанты академии также исполнили песню «День Победы» и прошли торжественным маршем.

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