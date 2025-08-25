Глава Химок провела встречу с участниками областной программы «Герои Подмосковья»

Фото: [Администрация Химки г.о.]

Глава Химок Елена Землякова провела встречу с участниками областной программы «Герои Подмосковья» Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным.

Программа была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В рамках встречи обсудили особенности работы муниципальных служащих. Глава округа посоветовала определиться с направлением для дальнейшего развития и пригласила участников программы на профильные штабы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ветеранах спецоперации, прошедших обучение для госслужбы.

