Глава Химок провела встречу с участниками областной программы «Герои Подмосковья»
Глава Химок встретилась участниками программы «Герои Подмосковья»
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Глава Химок Елена Землякова провела встречу с участниками областной программы «Герои Подмосковья» Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным.
Программа была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В рамках встречи обсудили особенности работы муниципальных служащих. Глава округа посоветовала определиться с направлением для дальнейшего развития и пригласила участников программы на профильные штабы.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о ветеранах спецоперации, прошедших обучение для госслужбы.