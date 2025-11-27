Глава Минстроя проверил ход строительства поликлиники в Ногинске

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский проверил ход строительства комплексной поликлиники для взрослых и детей в Ногинске, она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействованы более 300 строителей и семь единиц техники. Сейчас рабочие завершают монтаж фасада и инженерных сетей, ведут отделочные работы во всех внутренних помещениях, устройство внутренней системы медгазов, пусконаладку лифтового оборудования», — уточнил министр.

Помимо этого, на объекте ведется поставка медицинского оборудования. Работы проходят на улице 2-я Глуховская в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и областной программы модернизации первичного звена.

Площадь медицинского учреждения составляет 12,8 тыс. кв. м, на прилегающей территории обустраивают парковку, места отдыха. Открыть поликлинику планируют в марте 2026 года, к ней прикрепят более 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.