Глава Подольска Артамонов поздравил лучших учителей и финалистов конкурса «Ученик года»

«Профессия педагога – одна из самых благородных, а результат труда – успехи нашего подрастающего поколения. С особой гордостью наградил лучших учителей, воспитателей, классных руководителей Подольска, а также финалистов конкурса «Ученик года». Благодарю наставников и родителей — именно вы помогаете детям расти и верить в себя. Желаю еще больше побед!» — сказал Артамонов.

Глава округа Подольск отметил заслуги 14 человек. Григорий Артамонов высказал мнение, что призвание учителя — вдохновлять и мотивировать молодое поколение. Педагоги занимаются этим ежедневно, что открывает перед ребятами новые горизонты. Учителя делают каждый урок не только познавательным, но и интересным. Их старания положительно отражаются на успеваемости школьников, у которых закладываются правильные жизненные ориентиры.

«Рад, что с каждым годом число участников и лауреатов конкурсов профессионального мастерства в Подольске становится все больше», — отметил глава городского округа Подольск.

В администрации отметили, что в муниципальном конкурсе «Ученик года» в нынешнем году приняли участие 38 старшеклассников. Талантливые ребята представили 20 школ округа. В финал престижного конкурса вышли шесть учеников. Григорий Артамонов высказал мнение, что ребята стали финалистами благодаря своей смелости, целеустремленности и неравнодушия. Глава уверен, что конкурсанты смогут добиться высот в любой выбранной деятельности.

Ранее сообщалось, что победителей конкурса на премию Герасимова определили в Подольске.