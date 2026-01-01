Глава Подольска и представитель аппарата полпреда президента РФ в ЦФО поздравили юную художницу

Глава Подольска Григорий Артамонов и инспектор аппарата полпреда президента России в ЦФО Юрий Прохоренков поздравили юную художницу Еву Селезневу и вручили ей новогодние подарки. Селезнева до этого передала свое поздравление главе государства Владимиру Путину.

До этого президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ее рамках глава региона доложил о развитии Подмосковья.

Селезневой в ответ передали подарки и теплые слова от президента. Так, девочке подарили мольберт, холсты, набор кистей и красок.

Ева учится в Детской музыкальной школе № 1, занимается английским и китайским языками, увлекается изобразительным искусством и посещает Подольскую детскую художественную школу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев исполнил новогодние мечты детей в рамках «Елки желаний».