Глава Подольска и представитель аппарата полпреда президента РФ в ЦФО поздравили юную художницу
Григорий Артамонов и Юрий Прохоренков поздравили юную художницу Еву Селезневу
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов и инспектор аппарата полпреда президента России в ЦФО Юрий Прохоренков поздравили юную художницу Еву Селезневу и вручили ей новогодние подарки. Селезнева до этого передала свое поздравление главе государства Владимиру Путину.
До этого президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ее рамках глава региона доложил о развитии Подмосковья.
Селезневой в ответ передали подарки и теплые слова от президента. Так, девочке подарили мольберт, холсты, набор кистей и красок.
Ева учится в Детской музыкальной школе № 1, занимается английским и китайским языками, увлекается изобразительным искусством и посещает Подольскую детскую художественную школу.
