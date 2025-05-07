Глава Подольска открыл мемориальную доску в честь участника СВО Артема Щукина

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов открыл мемориальную доску в честь участника специальной военной операции Героя России Артема Щукина, которая появилась на фасаде дома № 14 на бульваре 65-летия Победы, где он жил. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков, юнармейцы, а также родители и близкие героя.

«На примере Артема Юрьевича мы будем воспитывать наше подрастающее поколение. Его подвиг и преданность Отечеству навсегда останутся в наших сердцах», — сказал Артамонов.

В сообщении уточнили, что офицер был одним из лучших выпускников Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Его не стало в ходе спецоперации во время штурма населенного пункта Крынки Херсонской области, где он получил ранения. Мужчину наградили орденом Мужества. Кроме того, ему присвоили звание Героя России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы.