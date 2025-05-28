Глава Подольска передал волонтерам гумпомощь для участников СВО

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорем Науменковым встретился с волонтерами Климовска и передал металлоискатели и гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.