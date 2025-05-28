Глава Подольска передал волонтерам гумпомощь для участников СВО
Глава Подольска Артамонов передал волонтерам гумпомощь для участников СВО
Фото: [Администрация Подольск г.о.]
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорем Науменковым встретился с волонтерами Климовска и передал металлоискатели и гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Помощь военным оказывают активистки объединения «Климовские феи», они организовали пункт сбора помощи и сделали более 50 крупных отправлений на передовую.
«Мы не остаемся в стороне, сегодня передали нашим ребятам из 26-го мотострелкового полка РЭБ металлоискатели и другие необходимые вещи», — сказал Артамонов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.