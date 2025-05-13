Глава Подольска посетил муниципальное предприятие «Подольский троллейбус»

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов посетил муниципальное предприятие «Подольский троллейбус» вместе с председателем Горсовета Алексеем Никулиным и депутатом Московской областной Думы Павлом Максимовичем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

По словам главы, на предприятии трудоустроены почти 300 человек. В рамках встречи участники обсудили ремонт крыши МКД на Пахринском проезде, косметический ремонт подъездов дома на улице Пионерской, помощь в выборе управляющей организации. Кроме того, местные жители интересовались подключением деревни Сергеевки к центральной канализации, улучшением работы маршрута № 29 и не только.

«Каждое обращение будет отработано. По каждому вопросу — конкретные сроки и решения», — подчеркнул Артамонов.

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