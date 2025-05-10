Глава Подольска поздравил юного боксера с победой на первенстве России

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил юного боксера Арсения Жильцова с победой на первенстве России. Он стал лучшим, несмотря на высокую конкуренцию и серьезную подготовку соперников.

Подольский боксер выступил на соревнованиях среди юношей 17–18 лет в весовой категории до 54 кг. В финальном бою он сразился со спортсменом из Дагестана и победил благодаря проявленной силе духа и мастерству.

«Подольск умеет воспитывать чемпионов! Лично поздравил земляка с этим выдающимся достижением. Сегодня он в очередной раз доказал: сила, воля и характер — его главное оружие. Гордимся!», — сказал глава округа Артамонов.

Отмечается, что подольчанин Арсений Жильцов с юных лет занимается боксом и имеет множество наград. В 2024 году он выступал в составе сборной России, где завоевал серебряную медаль Кубка мира в Черногории.

Отмечается, что мероприятие прошло 4 мая на ринге малой спортивной арене ДС «Олимпийский» им. В. С. Максимова, в подмосковном округе Чехов. За звание лучших и медали сражались 500 сильнейших спортсменов из 75 регионов России. Участников приветствовали Александр Поветкин, Денис Лебедев и Федор Чудинов. Арсений Жильцов и победители из других категорий войдут в юниорскую сборную России по боксу.

Ранее сообщалось, что Химчане выиграли медали на крупнейшем в России турнире по сквошу.