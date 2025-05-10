Химчане выиграли медали на крупнейшем в России турнире по сквошу

Юные спортсмены из Химок завоевали медали в самом масштабном турнире России по сквошу, сообщила администрация городского округа.

Участие в соревнованиях приняли более 140 человек из 15 российских регионов. В командном зачете сборная Московской области, где выступали представители Химок, получила бронзовые медали.

В составе команды оказались Данил Рахимьянов, Ярослав Гроссман, Тимур Акыбаев и Кира Перова, которая выиграла серебряную медаль в личном зачете до 17 лет.

Сквош представляет собой динамичный и энергозатратный вид спорта, похожий на большой теннис, но отличающийся отсутствием сетки. Отличительной особенностью сквоша является игра соперников «бок о бок» бросание мяча о стену.

Как отметили в администрации городского округа, в Химках огромное внимание уделяется развитию спортивного движения. В городе проводятся различные турниры и соревнования как на муниципальном, так и на международном уровнях.

Ранее сообщалось, что в микрорайонах Химок прошла акция «Поющие дворы».