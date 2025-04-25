Глава Подольска поздравил лучших сотрудников ОКБ «Гидропресс»
Григорий Артамонов посетил ОКБ «Гидропресс» и наградил его сотрудников
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов посетил ОКБ «Гидропресс» и вручил награды его сотрудникам. Он поблагодарил работников предприятия за труд и и высокие результаты.
«Пусть слава о ваших достижениях звучит так же громко, как слава тех, кто ковал победу в тылу», — сказал он.
Артамонов вручил нескольким сотрудникам медали «За безупречную службу». В число награжденных вошел Александр Даниленко, который проработал на предприятии почти 50 лет. С 2004 года он является главой совета ветеранов.
Ранее глава городского округа открыл кадровый форум «Подольск — город возможностей».