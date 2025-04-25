Форум был приурочен к празднованию 1 Мая. В его рамках вручили награды представителям трудовых династий и лучшим работникам округа — благодарственные письма губернатора Подмосковья, благодарности главы Подольска, почетные грамоты и знаки Мособлдумы «За труды».

Как отметил Артамонов, Подольск — это промышленный центр области. На территории округа функционируют как легендарные предприятия, так и молодые компании.

«Форум станет важным шагом в укреплении связи поколений и сохранении ценностей, которые делают Подольск сильным. Гордимся нашей историей и жителями, которые продолжают ее создавать», — добавил глава.

Ранее в Московской области стартовал форум «Вызов Подмосковья». Его участников поприветствовал губернатор Андрей Воробьев.