Глава Подольска поздравил разведчика Олега Кондратьева с получением медали «За отвагу»
Житель Подольска получил медаль «За отвагу»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Клим Березуцкий]
Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил жителя округа Олега Кондратьева, который получил медаль «За отвагу». Награду ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Кондратьев — подполковник запаса и разведчик. Глава Подольска поблагодарил его за мужество, стойкость и преданность Родине.
«Своим примером он неоднократно показывал, что настоящая смелость и верность долгу начинаются дома, среди своих», — отметил он.
