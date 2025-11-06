Глава Подольска поздравил разведчика Олега Кондратьева с получением медали «За отвагу»

Житель Подольска получил медаль «За отвагу»

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Клим Березуцкий]

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил жителя округа Олега Кондратьева, который получил медаль «За отвагу». Награду ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кондратьев — подполковник запаса и разведчик. Глава Подольска поблагодарил его за мужество, стойкость и преданность Родине.

«Своим примером он неоднократно показывал, что настоящая смелость и верность долгу начинаются дома, среди своих», — отметил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев вручил госнаграды добровольцам подразделения БАРС.

