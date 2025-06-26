Глава Подольска поздравил сотрудников Системы-112 с юбилеем

Глава Подольска Григорий Артамонов вместе с замминистра МЧС России Антоном Герасимовым и начальником ГУ МЧС России по Московской области Алексеем Павловым поздравил сотрудников Системы-112 с 10-летием с момента ее создания и вручил награды.

«За каждым вызовом — труд тех, кто работает круглосуточно, без выходных: операторов, диспетчеров, инженеров, экстренных служб. Благодаря этой команде миллионы людей получили помощь вовремя — при пожарах, ДТП, ЧС, угрозах здоровью и жизни», - сказал Артамонов.

Он выразил благодарность сотрудникам и подчеркнул, что они настоящие герои. Глава отдельно поблагодарил тех, кто принимал участие в создании и развитии системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников пожарной охраны региона с профессиональным праздником.