Глава Подольска поздравил специалиста Центра инновации соцсферы с получением ордена Преподобного Сергия Радонежского
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил заведующего подольским отделом службы сопровождения замещающих семей ГБУ МО «Центр инновации социальной сферы», клинического психолога Яну Максимову с получением ордена Преподобного Сергия Радонежского, награду в ходе форума приемных семей Подмосковья ей вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Эта заслуженная высокая награда является признанием многолетнего труда, профессионализма и большого человеческого сердца. Яна Александровна уже почти 30 лет помогает семьям, которые приняли к себе детей, оставшихся без попечения родителей. За последние годы она провела сотни консультаций для приемных родителей», - сказал Артамонов.
Помимо этого, она помогала детям из Донбасса и не только. Отметим, что форум прошел в Красногорске накануне. В нем приняли участие около 300 представителей органов опеки и попечительства, службы сопровождения приемных семей, семейных центров и не только.
