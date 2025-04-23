Глава Подольска представил округ на форуме «Города Великой Победы»

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов представил округ на форуме «Города Великой Победы: историческая память и современное прочтение» в Московской областной думе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Для нашего округа эта тема имеет особое значение. Подольск носит почетные звания населенного пункта воинской доблести и города трудовой доблести. Подольчане сражались на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в тылу, а сегодня продолжают защищать Родину в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Артамонов.

По его словам, память о героях чтят в школах, на крупных предприятиях и не только. Кроме того, ее отражение есть в названиях улиц, скверов, парков, мемориалов и наград.

Глава округа напомнил, что, как говорил президент России Владимир Путин, сохранение исторической памяти является основой народного единства и суверенитета государства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.