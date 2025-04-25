Глава Подольска принял участие в акции «Диктант Победы»

Глава Подольска Григорий Артамонов принял участие в патриотической акции «Диктант Победы». Он отметил, что к мероприятию присоединились более 7 тыс. жителей округа.

«Среди участников — члены ветеранских организаций, наши военнослужащие, школьники, юнармейцы и кадеты», — рассказал глава.

Артамонов сообщил, что в этом году часть тестирования была посвящена теме спецоперации. Он подчеркнул, что это напоминает о важности событий, происходящих сегодня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион готовится к масштабному празднованию Дня Победы.