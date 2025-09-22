Губернатор Подмосковья поздравил с 90-летием митрополита Ювеналия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с днем рождения Почетного жителя Подмосковья, митрополита Ювеналия. Сегодня ему исполнилось 90 лет.

«В Новодевичьем монастыре поздравил с 90-летием митрополита Ювеналия — Почетного жителя Московской области и одного из самых уважаемых духовных наставников страны», - рассказал губернатор в своих соцсетях.

Воробьев отметил, что митрополит Ювеналий более 40 лет служит Подмосковью. Стараниями митрополита Ювеналия и при поддержке Святейшего Патриарха Кирилла были возрождены монастыри Никитский в Кашире, Никольский в Можайске, Новодевичий в Москворецком.

«В сложные времена он сохранял веру, открывал духовные училища и семинарии, воскресные школы, детские православные лагеря, благотворительные проекты, паломнические центры. Его труд стал основой для возрождения духовной жизни региона», - отметил Воробьев.

Губернатор поблагодарил митрополита Ювеналия за верность служению и пожелал ему здоровья.

