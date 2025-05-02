Глава Подольска привез луганской школе подарки ко Дню Победы
Григорий Артамонов передал гуманитарный груз луганской школе
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов приехал в луганскую школу № 37 имени Андрея Ливнева и передал гуманитарный груз. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
В учреждение доставили баннер с рассказом о подвиге Подольских курсантов, а также технику, наборы для практических занятий по различным предметам и спортивный инвентарь.
Как отметил глава, с указанной школой Подольск связывают многолетние отношения. Он подчеркнул, что перед Днем Победы особенно чувствуешь, что сила — в единстве.
Ранее Артамонов передал участникам спецоперации квадроциклы и коптеры.