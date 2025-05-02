Глава Подольска привез луганской школе подарки ко Дню Победы

Глава Подольска Григорий Артамонов приехал в луганскую школу № 37 имени Андрея Ливнева и передал гуманитарный груз. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В учреждение доставили баннер с рассказом о подвиге Подольских курсантов, а также технику, наборы для практических занятий по различным предметам и спортивный инвентарь.

Как отметил глава, с указанной школой Подольск связывают многолетние отношения. Он подчеркнул, что перед Днем Победы особенно чувствуешь, что сила — в единстве.

Ранее Артамонов передал участникам спецоперации квадроциклы и коптеры.