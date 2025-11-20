Глава Подольска проверил благоустройство лесопарка «Березки»

Работы в лесопарке проводятся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

На территории были сохранены пешеходные маршруты. При этом здесь обновили покрытие, модернизировали освещение, оборудовали видеонаблюдение, обустроили зону для занятий спортом и площадку для выгула домашних питомцев. Также в лесопарке провели озеленение, установили качели и скамейки. Сейчас завершается установка игрового комплекса.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске благоустроили лесопарк «Банный лес». Территорию проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.