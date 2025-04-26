Глава Подольска вручил юбилейную медаль Великой Победы и знак Почетного гражданина округа ветерану Коваль

Накануне празднования Дня Победы руководитель Подольского городского округа Григорий Артамонов совместно с главой местного отделения Ассоциации участников СВО Игорем Науменковым посетил ветерана Великой Отечественной войны Розалию Коваль. Ей была вручена юбилейная медаль, утвержденная Президентом России Владимиром Путиным, а также знак «Почетный гражданин Городского округа Подольск» в знак глубочайшего уважения от всех жителей округа, сообщила администрация города интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Хрупкая, но с настоящим стальным характером Розалия Яковлевна Коваль стала партизаном, когда ей было всего 11 лет. Ее детство было украдено войной, но она выбрала путь борьбы, мужества и самоотверженности. Для меня большая честь, что сегодня смог встретиться и пообщаться с настоящей героиней. Уже 9 Мая она планирует посетить парад Победы на Красной площади», — сказал Артамонов.

Коваль потеряла родителей в начале войны. Будучи еще ребенком, она вступила в ряды борцов с фашизмом. Победу она встретила в Виннице в мае 1945 года. Впоследствии Коваль посвятила себя работе в сфере образования. Более сорока лет она проработала учителем физической культуры.

За это время она внесла огромный вклад в воспитание многих поколений сильных и здоровых молодых людей, передавая им свои знания и опыт.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Подольске завершат благоустройство мемориалов ко Дню Победы.