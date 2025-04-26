В ближайшее время в Подольске завершат благоустройство мемориалов ко Дню Победы

Глава Подольского городского округа Григорий Артамонов проинспектировал ход работ по облагораживанию мемориальных зон. Практически все запланированные работы на территории округа близки к завершению. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили в пресс-службе администрации города.

«До Дня Победы обязательно завершим работы на нескольких значимых объектах. Реализация всех этих масштабных проектов стала возможна благодаря поддержке Губернатора региона Андрея Воробьева. Делать Подольск достойным памяти героев — наша общая задача и дело сердца», — сказал Артамонов.

У монумента Подольским курсантам будет полностью заменено покрытие и обновлена система освещения, проведена модернизация художественного объекта, а также установлена платформа для артиллерийского орудия.

На площади Славы установят современное освещение, новые скамейки и мусорные урны. В сквере воинов-интернационалистов подходит к концу укладка плитки, в скором времени начнется установка столбов освещения.

Реконструкцию мемориального комплекса с братскими могилами на кладбище «Красная Горка» планируется завершить к 1 мая. В процессе работ будут восстановлены надписи, проведена полировка камня, герметизация швов и замена плитки. Всего до 5 мая специалисты приведут в порядок 53 памятных места.

Ранее сообщалось, что в Подольске на Всероссийском субботнике собрали более 200 куб. м мусора.