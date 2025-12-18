Глава Подольска вручил награды лучшим спортсменам округа

Торжественная церемония подведения спортивных итогов года «Триумф» прошла в Подольске. В ее рамках глава городского округа Григорий Артамонов вручил 35 наград лучшим спортсменам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что на территории региона находится более 500 спортивных объектов.

Артамонов вручил награды 30 лауреатам премии главы городского округа за высокие спортивные результаты сезона 2024–2025. Также он поздравил пятерых лауреатов премии имени Михаила Аптекаря за вклад в развитие физкультуры и спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность проекта Школьной лиги.