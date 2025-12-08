Главную новогоднюю елку страны спилили в Московской области

В Подмосковье была спилена главная новогодняя елка страны. Дерево будет установлено на Соборной площади Кремля в столице. О том, как выбирали дерево, рассказал глава комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

«Напомню, что в Подмосковье долгие годы выбирают традиционно новогоднюю красавицу. Наши лесничие на протяжении месяцев отбирают из десятков претендентов самую красивую, самую пушистую, самую стройную новогоднюю елку», — сказал он.

Елка достигает в высоту 26 м. Обхват ее ствола составляет 64 см, а размах нижних ветвей — 11 м.

Главное праздничное дерево России было найдено в Рузе. Лесничему, который обнаружил эту ель, передадут новый служебный автомобиль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на зимние катки в парках области.