Главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье, передает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области. Мероприятие было организовано Управлением делами Президента России совместно с Правительством региона и администрацией Можайска — на территории этого округа нашли подходящее дерево.

Елка была найдена недалеко от деревни Знаменка в Можайске. Ее высота составляет 30 метров, возраст — 90 лет, диаметр ствола — 60 сантиметров. На месте спиленного дерева высадят молодые елочки, саженцы которых сегодня передали главе муниципалитета.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

«Была проделана большая работа. Мы начали ее еще летом совместно с коллегами из Управделами Президента, с нашими общественниками. И, что отрадно, свой вклад внесли и школьные лесничества, которые тоже рекомендовали присмотреться к этой красавице», - рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.

Фото: [ Сергей Хакимов ]

Спиленное дерево доставят в столицу на специальном автопоезде, управлять которым будет Дед Мороз. Через Спасские ворота Кремля елку провезут в ночь на 12 декабря, а затем установят на Соборной площади и украсят. После праздников из ее ствола и ветвей изготовят деревянные подставки, часы, скворечники, кормушки и хоккейные клюшки. Ветки и хвою передадут зоопаркам на подкормку животных, а семена упакуют в эко-кубы и будут использовать на экоуроках.