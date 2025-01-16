Главный диетолог Подмосковья рассказала, как считать калории без стресса

Главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина объяснила, почему важно вести подсчет калорий, и рассказала об оптимальных способах их контроля.

«Подсчет калорий сегодня становится не просто трендом, а необходимостью для многих. Если человек хочет поддерживать здоровье, управлять весом или просто чувствовать себя лучше, то ему ежедневно необходима информация, сколько в его питании калорий и какого качества», - отметила специалист.

По словам врача, сегодня считать калории можно с помощью специальных приложений. Некоторые из них автоматически ведут подсчет при сканировании штрих-кода товара или выбора продукта из базы данных.

Также калории легче считать, если есть пищу, приготовленную дома. Кроме того, это позволяет держать на контроле и размер порций.

Специалист подчеркнула, что минимизация калорийности не всегда говорит о полезности приема пищи. Так, важно следить не только за количеством калорий, но и питательными свойствами употребляемых продуктов — соблюдать нужное соотношение белков, жиров и углеводов. При этом раз в месяц рекомендуется пересчитывать это соотношение, ориентируясь на свой текущий вес.