Главный нарколог Подмосковья призвал дарить женщинам цветы вместо шампанского и конфет

Главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин призвал дарить женщинам на 8 Марта цветы, а не шампанское с конфетами.

Как отметил специалист, шампанское вместе со сладостями создает серьезную нагрузку на организм, в особенности на ЖКТ. Увеличенная нагрузка на поджелудочную железу провоцирует чрезмерную выработку ферментов и инсулина, что может привести панкреатиту.

«Кроме этого, такое сочетание затрудняет метаболизм этанола. В итоге женщина вместо праздничного настроения может получить на следующий день головную боль и другие неприятные ощущения вследствие интоксикации организма», — объяснил врач.

Холдин напомнил, что заменить спиртное на праздничном столе можно соками, морсами, свежевыжатыми соками или безалкогольными коктейлями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Красногорске возведут новый корпус поликлиники.