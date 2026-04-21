Эксперт назвала уровень ставок для доступной ипотеки

Ипотека в России станет по-настоящему доступной для большинства заемщиков только при снижении ставок ниже 12% годовых, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Марину Чекурову.

По ее словам, текущий уровень ставок остается слишком высоким для массового спроса. Согласно данным «Дом.РФ», в крупнейших банках средние показатели сейчас находятся на уровне около 20% как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время банки будут осторожны в выдаче новых кредитов. Приоритет, скорее всего, получат заемщики с уже оформленными ипотеками — для них могут предлагаться более выгодные условия рефинансирования. Это связано с тем, что финансовые организации стремятся снизить риски и работать с проверенными клиентами.

В первой половине года ипотечный рынок, как ожидается, останется под давлением дорогих кредитов. Однако во втором полугодии ситуация может улучшиться. Снижение ключевой ставки способно привести к удешевлению займов и оживлению спроса.

Дополнительным фактором роста станет отложенный интерес со стороны покупателей, который накапливался в течение последних полутора лет на фоне высоких ставок.

По итогам года, при благоприятных условиях, объем выдачи ипотеки может увеличиться на 15–20% и превысить пять триллионов рублей, что станет сигналом постепенного восстановления рынка.

Ранее сообщалось, что просрочка или рост долговой нагрузки могут уменьшить лимит по кредитке.