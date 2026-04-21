Личное пространство в поезде: в вагонах появятся индивидуальные капсулы

Компания «Российские железные дороги», как сообщает пресс-служба РЖД, в 2026 году начнет внедрение нового формата пассажирских вагонов — капсульных составов, ориентированных на индивидуальные поездки и повышенный комфорт. Об этом пишет spbdnevnik.ru .

Речь идет о вагонах обновленного габарита Т, которые стали крупнее стандартных: увеличены ширина и длина, за счет чего внутри появилось больше пространства для пассажиров и проходов. Основное новшество — индивидуальные капсулы, обеспечивающие личное пространство и акустическую изоляцию.

Каждое такое место оснащено базовой инфраструктурой для поездки: предусмотрено освещение, отдельные лампы для чтения, розетки и USB-разъемы, а также место для ручной клади. Конструкция адаптирована для длительных поездок и пассажиров разного роста.

В отличие от компактных зарубежных решений, ориентированных на короткий отдых, российский формат рассчитан на длительные маршруты — ночные и межгородские поездки, где важны комфорт и возможность уединения.

Производство новых вагонов уже налажено на Тверском вагоностроительном заводе. Первые составы выйдут на линии в 2026 году, а к 2028 году планируется их использование на ключевых направлениях. Они будут постепенно заменять часть устаревшего подвижного состава, при этом привычные купе и плацкарт сохранятся.

В РЖД отмечают, что современный пассажир все чаще выбирает не просто перевозку, а комфортное личное пространство. Поэтому новый формат рассматривается как шаг к модели «поезда-отеля», где можно отдыхать или работать в пути.

Дополнительно компания развивает туристические маршруты, включая новый проект «Белые ночи», который должен расширить формат железнодорожных путешествий в стране.

