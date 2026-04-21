Индийский автопром набирает силу: почему индийские машины не продаются в России

Индия уже занимает третье место в мире по объему авторынка, уступая только Китаю и США. Ежегодно в стране продается около 4,5 миллиона легковых автомобилей, а значительная часть продукции идет на экспорт. Среди ключевых производителей выделяются компании TATA Motors и Mahindra, которые активно расширяют модельные линейки.

Главное преимущество индийских автомобилей — их цена. Например, компактный кроссовер TATA Punch стоит менее 500 тысяч рублей в пересчете, а более крупные модели остаются в пределах одного миллиона. Даже электрокары здесь значительно дешевле привычных рынку аналогов, что делает их доступными для широкой аудитории.

Mahindra также предлагает конкурентоспособные решения: кроссоверы и внедорожники бренда стоят в среднем от 1,1 до 2 миллионов рублей. При этом автомобили оснащаются современными системами и ориентированы на растущий средний класс, который в Индии насчитывает сотни миллионов человек.

Эксперты отмечают, что за последние годы спрос сместился в сторону более крупных и комфортных автомобилей, включая семиместные модели. Производители быстро адаптировались к этим изменениям, улучшив оснащение и расширив выбор.

Несмотря на привлекательные цены, индийские автомобили пока не представлены в России. Основные причины — необходимость адаптации к местным условиям, отсутствие доверия со стороны покупателей и высокие издержки на импорт. Без локализации производства стоимость машин значительно возрастает.

Пока индийские бренды сосредоточены на других рынках, однако в перспективе они могут усилить конкуренцию, особенно на фоне роста цен в других сегментах.

