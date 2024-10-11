Главный нарколог Подмосковья рассказал, как алкоголь меняет личность человека

По словам специалиста, алкоголь оказывает серьезное влияние на мозг. Это приводит к изменениям в характере человека, его предпочтениях и поведении. При развитии зависимости от спиртного личность человека деградирует, его перестают волновать повседневные дела, здоровье, семья — все, кроме алкоголя.

Он подчеркнул, что алкоголизм обязательно нужно лечить. В противном случае человек с зависимостью может потерять семью и работу, утратить социальные связи.