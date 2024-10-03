Годовая программа повышения надежности ­электроснабжения близится к завершению в Подмосковье

Годовой план в рамках программы повышения надежности ­электроснабжения потребителей в Подмосковье близится к завершению. Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, работы проведены на 346 объектах.

«Процент выполнения программы составляет 95,4%», - отметили в ведомстве.

С января текущего года в регионе заменили более шестисот опор ЛЭП и свыше 85 километров кабеля, реконструировали около 74 километров ЛЭП и 68 подстанций.

В общей сложности в этом году в рамках программы работы планируется провести на 381 объекте в 33 муниципалитетах.