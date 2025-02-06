Годовалого ребенка без сопровождения взрослых нашли на обочине шоссе в Раменском

В Раменском на обочине дороги обнаружили 11-месячного ребенка без сопровождения взрослых. По данному факту организована проверка, сообщили в Прокуратуре Московской области.

Утром 5 февраля водитель Kia следовал по Рязанскому шоссе возле деревни Становое и заметил на дороге девочку в возрасте 11 месяцев. Взрослых с ребенком не было. Также у девочки не было теплой одежды.

Водитель посадил ребенка в машину и вызвал на место полицию и скорую помощь. Сейчас ребенок дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ГСУ СК РФ по региону сообщили, что было возбуждено уголовное дело по двум статьям: оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В рамках расследования будут проверены бытовые условия семьи, в которой проживает ребенок.